بعد تداول أنباء عن تدهور وضعه الصحي.. بيليه يطمئن محبيه برسالة مؤثرة

وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الشكر لكل متابعيه حول العالم، وطمئنهم حول وضعه الصحي، بعد دخوله المستشفى مؤخراً، لإصابته بسرطان القولون.

ونشر بيليه عبر حسابه الرسمي على الأنستاغرام، أمس السبت، رسالة جاء فيها:”أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع”.

وأضاف بيليه في رسالته:”أنا قوي، ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد. أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها”.

وتابع بيليه:”لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصلني منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئًا بالطاقة ومشاهدة البرازيل في كأس العالم أيضًا! شكراً جزيلاً على كل شيء”.