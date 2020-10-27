بعد تداول صور عنها.. والي غليزان يأمر بهدم حجرة دراسية وإنجاز قسمين حديثين بإبتدائية مقلش محمد

عاين والي غليزان، المدرسة الإبتدائية مقلش محمد، عقب تداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي لصور حجرة دراسية من المدرسة.

وحسب بيان للولاية، تنقل الوالي إلى المدرسة المتواجدة بدوار أولاد بوعلي ببلدية بن داود، صبيحة اليوم الثلاثاء، للوقوف على وضعية تمدرس التلاميذ.

أين تبين أن المكلف بتسيير هذه المدرسة، لم يطبق التعليمات الموجهة إليه بعدم استغلال هذه الحجرة للتدريس والإستغناء عنها، لوجود حجرات أخرى مهيأة حديثا.

وحسب ذات البيان، أعطى والي الولاية تعليمات لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بن داود بهدم هذه الحجرة، وإنجاز قسمين حديثين في إطار التوسعة.

بالإضافة إلى صيانة وإصلاح الطاولات بجميع المؤسسات التربوية وصيانة الكتامة، كما هو الأمر لجميع السادة رؤساء البلديات.

كما أمر الوالي تخصيص فضاء لتقديم وجبات ساخنة لتلاميذ المدرسة الإبتدائية مقلش محمد، و ضمان التدفئة بغاز البروبان.

هذا وأمر الوالي، بضمان التكفل الأمثل لتنقل الأساتذة والمعلمين.

وبهذه المناسبة، استمع الوالي لإنشغالات مواطني دوار الطوايطية المتمثلة في تحسين الـتزود بالمياه الشروب.

وتعهد رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك، إنزال المضخة للبئر وتزويدها بضخة كبرى.

أما فيما يخص الإنارة العمومية، فوعد الوالي بأنه سيتم التكفل بها في القريب العاجل.

وأشار البيان، إلى إن الوالي لاحظ وهو في طريقه إلى المدرسة، بأن مشروع تهيئة الطريق بدوار العوابدية يسير بوتيرة بطيئة.

فأسدى الوالي، تعليمات لمدير الأشغال العمومية، للتدخل وإلزام المقاولة بالوفاء بالتزاماتها بتسليم المشروع في الآجال المحددة.

في حين سجل الوالي ارتياحه، لدخول قاعة العلاج بالمنطقة حيز الخدمة لضمان الرعاية الصحية للساكنة.