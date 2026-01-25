بعد تداول فيديوهات.. سارق المحلات التجارية في قبضة شرطة الشراقة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري السادس دالي إبراهيم لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة الأسبوع المنصرم. من توقيف مسنّ له ضلع في عمليات في سرقة من داخل محلات تجارية بالعاصمة .

وكشف بيان صحفي لشرطة العاصمة اليوم الأحد، أن عملية توقيف المشتبه إنطلقت أطوارها بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمسن يقوم بالسرقة من داخل أحد المحلات التجارية بالعاصمة.

حيث مكنت التحريات الميدانية من تحديد هوية المعني وتوقيفه ليتضح بعدها تورطه في عدة قضايا سرقة في أماكن مختلفة بالعاصمة .

وفي إطار التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة لمتابعته جزائيا