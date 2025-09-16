بعد تداول فيديو.. إلتماس 5سنوات حبسا لشاب حاول التهجم على شقيقتين داخل سيارة بعين البنيان

فتحت، مساء اليوم الثلاثاء، محكمة الشراقة بالعاصمة، ملف الإعتداء الذي طال شقيقتان كانتا على متن سيارة بمدينة عين البنيان. من قبل شاب تم توقيفه مؤخرا مثل لمواجهة تهم التحطيم العمدي لملك الغير، تعريض حياة الغير للخطر. وجنحة القيادة بدون رخصة.

وجاء توقيف المتهم المدعو” ل.مهدي” من قبل مصالح الأمن بعين البنيان عقب تداول تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إلتقطته الضحية داخل المركبة. والذي أظهر المتهم يتهجم على الضحيتين محاولا كسر الزجاج.

الضحية حضرت اليوم للمحاكمة وأكدت أنها كانت متواجدة بعين البنيان متجهة إلى مدينة اسطاولي، في حين كان المتهم يحاول تجاوز السيارات بالطريق. وفي خضم ذلك تفاجأت به ينزل من شاحنته الصغيرة محاولا تحطيم زجاج سيارتها وفتح الأبواب التي كانت مغلقة، ومازاد من غضبه هو تفاجئه بتصويره في تسجيل فيديو. ليعود أدراجه ويتوقف قبلها ويعود باقصى سرعة للخلف ويحطم سيارتها من الامام، ويلوذ بالفرار. لتصور مجددا لوحة ترقيم شاحنته، وتتوجه مباشرة لمركز الدرك الوطني لتقديم شكواها.

المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة مثل اليوم. حيث أنكر اعتداءه على الضحية وحاول اتهامها أنها كانت في حالة سكر. غير أن المحكمة اوقفته ورفضت محاولته المساس بسمعة الضحية بدون دليل. واستفسرت منه عما اذا كان بوعيه يوم الواقعة التي اظهرته في حالة هستيرية محاولا فتح باب سيارة الضحية وكسر الزجاج. غير أن المتهم أنكر ذلك ونفى واقعة تعريض حياة الغير للخطر و تحطيم سيارة الضحية، معترفا فقط بالقيادة بدون رخصة.

دفاع الضحية طالب بقبول تأسس موكلته طرفا مدنيا منوها أنه كان ينتظر إعتراف المتهم بواقعة الإعتداء التي تم توثيقها في فيديو مصور. غير أن تمسكه بالنكران يشير إلى عدم ندمه على فعلته، وطالب بإلزام المتهم بدفع 2 مليون دج تعويض عن الضرر.

من جهته دفاع المتهم حاول تقزيم الحادثة وأشار ان الإعلام قام بتضخيمها، وأن موكله حاول في بادئ الأمر توقيف الضحية لسؤالها غير انها قامت بشتمه الأمر الذي أثار حفيظته، وطالب بافادته بأقصى ظروف التخفيف بحقه.

وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم مع ارجاء النطق بالحكم للاسبوع المقبل.