بعد تداول فيديو.. الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب في عين تموشنت

تمكنت مصالح الدرك الوطني من الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب في نفوس المواطنين بشعبة اللحم في ولاية عين تموشنت.

العملية جاءت على إثر تداول مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده وجود نشاط إجرامي لعصابة أحياء خطيرة تقوم ببث الرعب والمساس بالسكينة بأحد أحياء بلدية شعبة اللحم ولاية عين تموشنت. وتعريض ممتلكاتهم للخطر والتخريب باستخدام الأسلحة البيضاء.

تمكن مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشعبة اللحم، التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت، في ظرف وجيز بعد انتشار مقطع الفيديو من وضع حد لنشاط هذه العصابة.

حيث أسفرت العملية عن توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم من 27 إلى 39 سنة، مسبوقين قضائيًا، مع حجز أسلحة بيضاء تمثلت في 04 سيوف حجم كبير، 02سكاكين حجم صغير، 02 مشط تبن يدوي فلاحي، و02 قضبان حديدية.

بعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت من أجل جنحة إنشاء وتنظيم عصابة أحياء.