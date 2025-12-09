بعد تداول فيديو.. الإطاحة بعصابة تحتجز أشخاص وتعتدي عليهم بالضرب في عين البنيان

تمكنت مصالح الدرك الوطني لعين البنيان بالعاصمة، من تفكيك عصابة أحياء زرعت الرعب وسط السكان بعد اعتدائها على المواطنين واحتجازهم وتعذيبهم بالاسلحة البيضاء.

العملية جاءت إثر تداول مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي يظهر في الفيديو الأول شخصان قاما بحجز فتاة مع الإعتداء عليها وتعذيبها بشتى الأنواع و الطرق. مع السب والشتم وكذا تصويرها دون إذن منها في ظروف مهينة.

والفيديو الثاني يظهر فيه شخص يتعرض للتعذيب والضرب والتهديد بسلاح أبيض من طرف نفس الأشخاص مما زرع الرعب والذعر وسط السكان. الأمر الذي خلق جو إنعدام الأمن العام وتعريض حياة الـمواطنين للخطر والمساس بالحياة الخاصة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

على إثرها باشرت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين البنيان بفتح تحقيق في القضيتان والقيام بعمليات تحري دقيقة. وتنشيط عنصر الإستعلامات وتكثيف التحريات مع تتبع وترصد تحركات أفراد العصابة وخاصة المشتبه فيه الرئيسي. ليتم وضع خطة أمنية محكمة رفقة أفراد المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني بالمعالمة. وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، تم تفتيش ومداهمة 9 مساكن للمشتبه فيهم.

كما أسفرت العملية من توقيف خمسة أشخاص متورطين، مع حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام. 06 أكياس صغيرة بها مادة الكوكايين، ميزان إلكتروني وكذا مبلغ مالي من العائدات الإجرامية وهواتف نقالة.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

