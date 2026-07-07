بعد تداول فيديو.. الحبس لشاب سكب الزيت بشاطئ صخري وتسبب في وفاة شخص

أمر عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الثلاثاء، بإيداع رب أسرة يزاول عمله كحارس في بلدية بالعاصمة. رهن الحبس المؤقت على ذمّة التحقيق بالمؤسسة العقابية الحراش. لضلوعه في جريمة وفاة ثلاثيني قدم من ولاية تيسمسيلت إلى الجزائر العاصمة للعمل في مجال أشغال البناء.

حيث لقي الضحية حتفه بين صخور الشاطئ ببلدية برج الكيفان شرقي العاصمة، على إثر انزلاقه بسبب مادة لزجة تتمثل في “زيت السيارات “. سكبها المتهم الموقوف على الحجارة لمنع المصطافين من الجلوس بدون مبرّر.

قرار القاضي المحقق جاء بعد متابعة المتهم بثلاث تهم متتالية، تتعلق بجنحة القتل الخطأ و جنحة حيازة أسلحة دون رخصة، جنحة إفراغ مواد على البحر.

وقائع القضية

في قضية الحال تم توقيف المتهم المدعو ” ط.زكرياء” عون حراسة ببلدية برج الكيفان ويمتهن الصيد كهواية. بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي “تيكتوك” الأسبوع المنصرم. قام فيه صاحبه بلوم أحد الشبان الذي كان متواجد بإحدى الشواطئ لسكبه الزيت على الصخور المتواجدة على حافته، لكونه تسبّب في سقوط شاب من أعلى الصخرة. التي كان بصدد الجلوس عليها للاستمتاع بزرقة البحر تزامنا وحلول موسم الاصطياف.

حيث بدا ملتقط الفيديو متأثرا لوفاة الضحية كثيرا، فراح يلومه مطوّلا موثقا الصخرة التي كانت تكسوها الزيت ذات لون أسود قاتم.

وأثار مقطع الفيديو موجة غضب واستياء شديدين لدى رواد المواقع الالكترونية واعتبروا سلوك الفاعل غير حضري. كما يعتبر هذا الفعل مخالفة تشكّل جريمة مكتملة الأركان تُلزم مرتكبها مساءلة قانونية. باعتبار أن الشاطئ فضاء ترفيهي سياحي لا يمكن لأي شخص انتهاك حرية المصطافين الوافدين إليه تحت أيّ ظرف.

وحسب ما أفيد من معلومات، فإن المتهم أنكر منذ الوهلة الأولى قيامه بسكب مادة الزيت على الشاطئ الصخري رغم الفيديو الذي وثّق الوقائع لحظة ارتكابها.

من جهته تأسس والد الضحية طرفا مدنيا في قضية الحال “ذوي الحقوق “. وأكد أن ابنه قدم الى العاصمة للعمل كبنّاء وقد سمع بوفاته على إثر سقوطه في الشاطئ، معلنا تمسكه بالمتابعة القضائية.