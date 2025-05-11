بعد تداول فيديو.. الدرك يوقف شخصين اعتديا على قاصر بواسطة كلب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو على نطاق واسع، يظهر فيه شخصا يحرض كلبه الشرس على قاصر والأخر يقوم بتصويره.

ولقي الفيديو امتعاضا كبيرا من رواد السوشل ميديا، بحكم أن القاصر كان يتعرض لعضات الكلب وهجومه الشرس وسط ضحكات الشخص المحرض وصديقه المصور. بينما القاصر كان يهرب ويصرخ من شدة الخوف.

وأظهر الفيديو صورا مؤسفة لشاب يحرض كلبه على قاصر والطفل الآخر يتوسل ويصرخ بإبعاد الكلب عنه، وسط ضحكات الشاب وصديقه.