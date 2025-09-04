بعد تداول فيديو.. تحديد هوية شابين قاما بسحب فتاة لسرقة حقيبتها بدالي ابراهيم

أعلن وكيل الجمهوريّة لدى محكمة بئر مراد رايس، أنه قد تم فتح تحقيق على إثر تداول فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي يظهر من خلاله قيام شابين على متن دراجة نارية بنواحي منطقة دالي إبراهيم بسحب فتاة من أجل سرقة حقيبتها اليدوية، إنجر عن سقوطها أضرار جسمانية.

وحسب بيان لمجلس قضاء الجزائر، فقد تم فتح تحريات مكنت من تحديد هوية الفاعلين يتعلق الأمر بالقاصر (ه . إ) الذي تم توقيفه. و كذا المشتبه فيه البالغ (م . ز) الباقي في حالة فرار.

وبتاريخ 04/09/2025 تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهوريّة، ليتم متابعة القاصر (ه . إ) بناء على عريضة إفتتاحية لقاضي الأحداث بجنحة السرقة بتوفر ظرفين العنف و التعدد طبقا لأحكام المادة 353 من قانون العقوبات و إحالة ملف المشتبه فيه الثاني البالغ (م . ز) أمام قاضي التحقيق بنفس التهمة لإصدار أمر بالقبض ضده.

و بعد سماع الحدث عند الحضور الأول أمر قاضي الأحداث بإيداعه رهن الحبس المؤقت .