بعد تداول فيديو.. توقيف المشتبه فيه برش مواطن بسائل حارق على وجهه بباتنة

تمكنت شرطة باتنة من توقيف الشخص المشتبه فيه برش مواطن على وجهه بسائل خطير حارق.

العملية جاءت على إثر تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الإجتماعي، يظهر فيه قيام أحد الأشخاص ملثم برش صاحب كشك بوسط المدينة بسائل خطير وحارق على وجهه. حيث باشرت المصالح العملياتية لأمن ولاية باتنة ممثلة في عناصر الأمن الحضري السادس، تحرياتها وأبحاثها بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة. أين أسفرت العملية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.