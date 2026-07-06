بعد تداول فيديو.. توقيف المشتبه في سكب الزيت على صخور شاطئ ووفاة مصطاف بعد سقوطه

قدمت مصالح الأمن بالعاصمة اليوم الاثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء المشتبه فيه الرئيسي بقضية وفاة سائح في شاطئ برج الكيفان الأسبوع الفارط.

حيث لقي الضحية الذي قدم من ولاية تيسمسيلت الى العاصمة لقضاء عطلته الصيفية حتفه. بعد سقوطه من أعلى الشاطئ الصخري إثر انزلاقه.

كما تبين من خلال التحريات، أن الضحية المتوفي سقط بسبب سكب أحد الأشخاص الزيت على الصخور. اين يجلس المصطافين الوافدين إلى الشاطئ.

وفي إطار التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن بعد شكوى قدمتها جمعية خيرية، تم تحديد هوية الفاعل والمشتبه فيه الموقوف يزاول عمله كحارس.

وأثار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي “تيكتوك” وثّقه أحد الشُبان موجة غضب بسبب وفاة الضحية جراء سلوك غير حضري قام به المشتبه فيه .

حيث لام صاحب الفيديو شاب كان بالقرب منه على الفعل الذي قام به وكان سببا في وفاة المصطاف.

كما تفاعل روّاد المواقع وعبروا عن غضبهم داعين السلطات إلى وضع حد لهذه السلوكيات التي باتت تتكرّر كل موعد اصطياف. مما يشكّل انتهاكا لحرية الأشخاص في اختبار أماكن على الشواطئ للاستمتاع بزرقة البحر بدون أذية أو هلاك.

كما اعتبر العشرات من المتفاعلين أن من سكب الزيت على الصخور كان متعمدا وعن سبق إصرار بغرض منع المواطنين من الجلوس قرب البحر لغاية في نفسه.

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