بعد تداول فيديو.. توقيف المعتدي على سائق سيارة بقسنطينة

تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة ممثلة في فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة متورط في قضية حمل سلاح أبيض محظور “سكين من الحجم الكبير” و محاولة الاعتداء.

حيثيات القضية تعود إلى استغلال مقطع فيديو يظهر شخصا يشهر سلاح أبيض محظور “سكين من الحجم الكبير” في الطريق العام. ثم يتجه نحو مركبة سياحية و يحاول الاعتداء على سائقها.

عليه باشرت عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى الأبحاث والتحريات، والتي كُللت في ظرف وجيز بتوقيف المشتبه فيه. مع استرجاع السلاح الأبيض المحظور، ليتم تحويله إلى مقر الفرقة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعني قُدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.

