بعد تداول فيديو.. توقيف سائق شاحنة اصطدم بسيارة ولاذ بالفرار في وهران

تمكّن أفراد الدرك الوطني ببئر الجير في وهران، وعلى إثر تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي. من توقيف سائق مركبة اصطدم بسيارة ولاذ بالفرار.

العملية جاءت في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجرائم المتعلقة بالأمن المروري، وعلى إثر تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه سائق شاحنة بمقطورة ذات الوزن الثقيل أثناء سيره على مستوى الطريق الإجتنابي رقم 04 بلدية بئر الجير ولاية وهران يقوم بالإصطدام بسيارة سياحية مباشرة من الجهة اليمنى أثناء تجاوزه لها دون التوقف مسببا خسائر مادية معتبرة للمركبة.

واستغلالا لمقطع الفيديو وبعد التحري وتفعيل عنصر الإستعلام. تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببئر الجير غرب من التوصل إلى هوية الشخص المخالف وتوقيفه وحجز الشاحنة.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، سيتم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاون. من أجل جنح تعريض حياة الغير للخطر، الفرار وعدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر.

div>

