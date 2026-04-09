بعد تداول فيديو.. توقيف شخص إعتدى على عائلة ببئر خادم

تمكن مصالح الأمن الحضري الثالث لبئر خادم بالمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس من إلقاء القبض على شخص إعتدى على عائلة.

العملية بعد تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإثر تبليغ تلقته مصالح أمن ولاية الجزائر عبر الرقم الأخضر 1548 ،مفاده تعرض عائلة لإعتداء من قبل أحد الأشخاص. على مستوى مدينة بئر خادم بقطاع اختصاص الأمن الحضري الثالث. أين تم فتح تحقيق في القضية من قبل قوات الشرطة بذات المصلحة تحت اشراف النيابة المختصة اقليميا. وبعد تكثيف الأبحاث و التحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في ظرف وجيز.

تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مرادرايس.

