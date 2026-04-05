بعد تداول فيديو.. توقيف 5 أشخاص إعتدوا على مواطن بالضرب في عين الدفلى

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية عين الدفلى، من إلقاء القبض على 5 أشخاص إعتدوا على مواطن بالضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض.

العملية جاءت بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يوثق تعرض أحد الأشخاص للعنف، التعذيب والضرب باستعمال أسلحة بيضاء من طرف عصابة أحياء. حيث تمكن مستخدمو الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بجندل بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين الدفلى. وبعد تنشيط عنصر الإستعلام وتكثيف التحريات واستخدام تقنيات التحري الخاصة والتموقع الجغرافي. من التعرف على المشتبه فيهم وتحديد أماكن تواجدهم. ليتم وضع خطة أمنية محكمة من أجل توقيف عناصر العصابة، حيث أسفرت العملية على توقيف خمسة 05 أشخاص مشتبه فيهم.

سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق، عن جناية إنشاء وتنظيم عصابة أحياء. جنحة المشاركة في عصابة أحياء بنشر أفكارها، جنحة مساعدة عضو من أعضاء عصابة الأحياء على الاختفاء أو الهروب. جنحة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض وجنحة سرقة مبلغ من المال.

