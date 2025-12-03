بعد تداول فيديو.. توقيف 5 أشخاص حاولوا سرقة سيارة فخمة بسكيكدة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن توقيف 5 أشخاص قاموا بالاعتداء على مواطن وحاولوا سرقة السيارة التي كان على متنها بولاية سكيكدة.

وأوضحت مصالح الشرطة، أنه عقب تلقي الوحدات العملياتية لأمن ولاية سكيكدة بلاغا عبر الخط الأخضر48-15. مفاده تعرض أحد المواطنين للاعتداء بالعنف من طرف مجموعة من الأشخاص ومحاولة سرقة السيارة. التي كان على متنها، مستعملين مركبة أخرى زرقاء اللون تحمل لوحة ترقيم أجنبي وهذا لتسهيل عملية الفرار.

وبفضل الإستجابة الآنية للبلاغ والتدخل الفوري للوحدات العملياتية المشفوع بإستغلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الحادثة، مكن وفي ظرف وجيز من توقيف المشتبه فيهم والبالغ عددهم 05 خمسة أشخاص مع حجز السيارة المستعملة من طرفهم بالإضافة إلى سلاح أبيض وقناع صوفي كان بحوزتهم.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة وفق ملف إجراءات جزائية.

