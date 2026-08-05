بعد تداول فيديو.. درك تبسة يوقف مشتبها به في اختطاف شخص وضربه

تمكن مستخدمو الدرك الوطني بتبسة من توقيف شخص مشتبه فيه. في قضية اختطاف ونشر محتوى يمس بحرمة حياة الأشخاص الخاصة.

وتعود وقائع القضية إثر تداول فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يظهر تعرض أحد الأشخاص للإعتداء والعنف. الأمر الذي استدعى تدخل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة وفتح تحقيق معمق في القضية.

حيث تمكنت التحريات المنجزة من الوصول إلى أن الشخص قام باختطاف الضحية على متن دراجة نارية

إلى مسكن أحد معارفه. وقام بالإعتداء عليه جسديا وجرده من ملابسه، كما قام بتصوير جزء من الوقائع ونشرها في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه في حين لا يزال شريكه في حالة فرار.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة.

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