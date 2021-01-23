بعد تداول فيديو شجار الشوارع .. أول رد من بطلة الجيدو كوثر : “أنتما سبب حياتي”

بعد تداول فيديو لبطلة الجيدو “كوثر وعلال” خلال شجارها مع مجموعة من الشبان، ردت المعنية بصورة معبرة رفقة والديها.

نشرت مصارعة الجيدو كوثر وعلال صورة لها رفقة والديها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وعلقت عليها: “أنتما سبب عيشي”

وكتبت أيضا: “أحيانا أنظر إلى والدي وأتسائل ماذا كنت سأفعل بدونهما، حبهما لي ليس جائزة وإنما مصدر قوتي

وكتبت أيضا:”أحبكما وأنتما سبب عيشي وحياتي.. ربي يحفضكما لينا إن شاء الله”.

وكانت البطلة الجزائرية قد دخلت في شجار مع مجموعة من الشباب، وتم تداول فيديو الشجار على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ولم تعلق مصارعة الجيدو على هذه الحادثة، واكتفت بنشر صورة لها رفقة والديها كأول رد فعل بعد تداول فيديو شجار الشوارع.