بعد تداول فيديو.. شرطة باب الوادي توقف المعتدين على شيخ بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي. من توقيف شخصين مشتبه فيهما، متورطان في قضية الإعتداء على شخص مسن “شيخ” بالعاصمة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن أطوار القضية إنطلقت بعد تلقي ذات المصالح لبلاغات عبر الخط الأخضر 1548 بالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة. مفادها وجود إعتداء على شخص مسن من طرف شخصين على مستوى ساحة الشهداء بباب الوادي بالعاصمة. بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو يوثق الحادثة من طرف مصالحنا المختصة.

وانتقلت عناصر الفرقة إلى عين المكان، أين تم توقيف شخصين مشتبه فيهما في عملية الإعتداء. وتم تقديمهما أمام النيابة المختصة إقليميا ، وفقا لملف إجراءات جزائية.

