بعد تداول فيديو.. شرطة سيدي بلعباس تطيح بعصابة أحياء وتوقف 5 من عناصرها

تمكنت شرطة سيدي بلعباس بحر الأسبوع الفارط من توقيف 5 أشخاص في العقدين الثالث والرابع من العمر. يشكلون جمعية أشرار بثت الرعب في أوساط الساكنة، عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب والجرح العمديان. بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة متبوع بالتخريب العمدي لملك الغير .

القضية جاءت عقب تلقي مصالح الأمن الحضري الثالث بلاغاً عبر الرقم الأخضر 1548، مفادُه نشوب شجار بالأسلحة البيضاء بين أشخاص بأحد أحياء المدينة. وعلى إثر التدخل الفوري والسريع لعناصر الشرطة، تمّ توقيف شخصين بعين المكان .

وبعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي وإستغلاله، مكّنت التحريات التقنية المنجزة من قبل المحققين بعد معاينة مقطع الفيديو ذات الصلة بقضية الحال من توقيف 3 أشخاص آخرين.

العملية المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكّنت من توقيف 5 أشخاص و حجز الأسلحة البيضاء التي ضُبطت بحوزتهم. ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.

