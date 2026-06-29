بعد تداول فيديو.. شرطة عنابة تطيح بالمتورطين في الاعتداء وسرقة مواطن

تمكنت مصالح شركة عنابة، ممثلة في الأمن الحضري الثاني عشر، من توقيف المشتبه فيهما في قضية الاعتداء وسرقة أغراض مواطن تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض.

وأوضحت المصالح الأمنية بعنابة، أنه بناءً على شكوى واردة إلى مصالح الشرطة، مفادها تعرض أحد المواطنين لاعتداء وسرقة أغراضه تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض، على الفور وبالتنسيق مع النيابة المختصة باشرت مصالح أمن الولاية تحرياتها الميدانية، وبالاستعانة بمعلومات دقيقة والاستغلال التقني لمقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثق الحادثة، تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما مع استرجاع الهاتف محل السرقة.

وتمت العملية بالتنسيق الميداني المستمر مع مصالح الدرك الوطني، وفق خطة عملياتية محكمة. وبعد استكمال كافة الإجراءات تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.

كما أشارت مصالح شركة عنابة أن حادثة الاعتداء عرفت تداولا وتبليغا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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