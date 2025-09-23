بعد تداول فيديو.. عامان حبسا لشاب تهجّم على شقيقتين داخل سيارة بعين البنيان

قضت مساء اليوم الثلاثاء، محكمة الشراقة بالعاصمة، توقيع عقوبة عامين حبساً نافذاً مع 200 ألف دج غرامة مالية، ضد المتهم المدعو” ل.مهدي” عقب ظهوره في فيديو مصور واعتدائه على شقيقتين كانتا على متن سيارة بمدينة عين البنيان. وإلزامه بدفع للضحية مبلغ 500 ألف دج عن تهمة التحطيم العمدي لملك الغير، تعريض حياة الغير للخطر، وجُنحة القيادة بدون رخصة.

وجاء توقيف المتهم المدعو” ل.مهدي” من قبل مصالح الأمن بعين البنيان عقب تداول تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. التقطته الضحية من داخل المركبة، والذي أظهر المتهم يتهجم على الضحيتين محاولا كسر الزجاج الخلفي للسيارة.و حالة الرعب التي كانت تعيشها الضحيتان على إثر الاعتداء العنيف ومحاولة التهجم عليهما.

الضحية حضرت للمحاكمة وأكدت الواقعة وأشارت أن الوقائع جرت بالفاتح من شهر جويلية الفارط، حين كانت متواجدة بعين البنيان متجهة إلى مدينة اسطاولي، في حين كان المتهم يحاول تجاوز السيارات بالطريق، وفي خضم ذلك تفاجأت به ينزل من شاحنته الصغيرة محاولا تحطيم زجاج سيارتها وفتح الأبواب التي كانت مغلقة، وما زاد من غضبه هو تفاجؤه بتصويره في تسجيل فيديو، ليعود أدراجه ويتوقف قبلها ويعود بأقصى سرعة للخلف ويحطم سيارتها من الأمام، ويلوذ بالفرار لتصور مجددا لوحة ترقيم شاحنته، وتتوجه مباشرة لمركز الدرك الوطني لتقديم شكواها.

المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة أنكر خلال محاكمته اعتداءه على الضحية وحاول اتهام الضحية أنها كانت في حالة سُكر، غير أن المحكمة أوقفته ورفضت محاولته المساس بسمعة الضحية بدون دليل، واستفسرت منه عما اذا كان في وعيه يوم الواقعة التي أظهرته في حالة هستيرية محاولا فتح باب سيارة الضحية وكسر الزجاج، غير أن المتهم أنكر ذلك ونفى واقعة تعريض حياة الغير للخطر و تحطيم سيارة الضحية، معترفا فقط بالقيادة بدون رخصة.

دفاع الضحية طالب بقبول تأسس موكلته طرفا مدنيا، منوّها أنه كان ينتظر اعتراف المتهم بواقعة الاعتداء التي تم توثيقها في فيديو مصوّر، غير أن تمسكه بالنكران يُشير إلى عدم ندمه على فعلته، وطالب بإلزام المتهم بدفع 2 مليون دج تعويض عن الضرر.

من جهته دفاع المتهم حاول تقزيم الحادثة وأشار أن الإعلام قام بتضخيمها، وأن موكله حاول في بادئ الأمر توقيف الضحية ليسألها غير أنها قامت بشتمه، الأمر الذي أثار حفيظته، وطالب بإفادته بأقصى ظروف التخفيف بحقه.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية قبل أن تنطق المحكمة اليوم بالحكم السالف ذكره.