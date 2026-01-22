بعد تداول فيديو على السوشل ميديا ..إيداع خمسيني يمتهن السرقة في الأماكن العمومية الحبس

أمر قاضي الجنح لدى محكمة الحراش اليوم الخميس بوضع متهم موقوف في العقد الخامس من العمر في الحبس المؤقت، يقطن بمدينة برج الكيفان شرقي العاصمة، بعد سلسلة سرقات نفذها المعني في الأماكن العمومية، قبل أن تطيح به كاميرا مراقبة مُنصّبة بداخل إحدى المطاعم بمدينة الحراش، ليتم عقبها نشر مقطع الفيديو في إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ليصبح المتهم محلّ تداول على نطاق واسع من طرف رواد المنصة الرقمة.

وفي قضية الحال تم تقديم المتهم المدعو ب تاجديت، أمام وكيل الجمهورية بذات المحكمة، قبل ان يتم تحويله على محكمة الجنح، للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري، لمتابعته بجنحة السرقة عن طريق النشل.

وحسب المصدر الذي أورد المعلومة ل(النهار)، فإن عملية إيقاف المتهم جاء بعد تحديد هويته الكاملة، عقب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تيكتوك، يظهر فيه المتهم جالس على طاولة لمطعم بخير بلفور بالعاصمة، وبعدها قام المتهم بارتداء معطف، ثم التقط شيء من الأرض، ووضعها في جيبه، ثم التفت مبتسما، وغادر المكان، قبل أن يتناول أي شيء، رغم أن صاحب المطعم سأله عن طلبيته.

كما أظهر نفس الفيديو ان المتهم قام بسرقة مبلغ مالي من جيب معطف احد الاشخاص عن طريق النشل، وهذا بوضع يده في معطف شخص كان يجلس أمامه وهو يتزعم أنه يلبس معطفه حتى لا يلفت الإنتباه.

وحسب ذات المصدر فإن المتهم الموقوف، تم متابعته في ملفين جزائيين، الأول يتعلق بقضية الحال، ونلف آخر تأسس فيه أحد الأشخاص كضحية لتعرضه لسرقة مبلغ مالي يقدر ب3 ملايين سنتيم، كان الضحية يحتفظ به في جيبه، لأجل إجراء تحاليل طبية لابنه المريض.

وأمام ماورد من معطيات، قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهم( تاجديت) الذي يمتهن السرقة في الاماكن العمومية رغم أنه ميسور الحال، الاسبوع المقبل.