بعد تداول فيديو على سوشل ميديا… وضع سائق حافلة تحت الرقابة القضائية ارتكب مناورات خطيرة بالطريق السريع بالعاصمة

أمرت محكمة حسين داي نهاية الأسبوع الفارط بوضع متهم سائق حافلة نقل للخواص تحت إجراءات الرقابة القضائية لارتكابه مناورات خطيرة بالطريق السيار الضاحية الشرقية للعاصمة كان محل تداول من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء أمر رئيس الجلسة بقسم الجنح بعد تقديمه للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري.

وحسب مصادر عليمة تم متابعة المتهم بجنحة تعريض حياة الغير للخطر وسلامته الجسدية للخطر بارتكاب مناورات مرورية مع تأجيل محاكمته الى جلسة يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري.

وفي التفاصيل انطلقت وقائع القضية اعلى إثر تبليغ ورد إلى مصالح أمن ولاية الجزائر، تم توثيقه بالفيديو لسائق حافلة يقوم بمناورات خطيرة على مستوى الطريق السريع الشرقي بالعاصمة.

واستكمالا لاجراءات التحقيق باشرت الضبطية القضائية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا إجراءات التقصي والتحري حول القضية، وبإستخدام الوسائل التقنية المتاحة، تمكنت عناصر الأمن العمومي و الأمن الحضري الأول لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي من تحديد هوية سائق الحافلة وتوقيفه مع حجز حافلة نقل المسافرين التي كان يقودها .

في انتظار ما ستسفر عنه مجريات المحاكمة المقبلة.