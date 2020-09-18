بعد تداول فيديو لتاجر يدعو وزير التجارة لإنصافه في حقه.. لجنة تحقيق بالشلف يوم الأحد

أوفدت وزارة التجارة لجنة تحقيق مستعجلة لولاية شلف بعد أن ناشد تاجر بالولاية تدخل وزير التجارة في قضيته.

كشفت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أن وزير التجارة كمال رزيق قرر ارسال لجنة تحقيق مستعجلة يوم الاحد المقبل للغطلاع على حيثيات شكوى قدمها تاجر من الولاية، دعا فيها الوزير للتدخل لإنصافه في حقه.

التاجر نشر، اليوم الجمعة، فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي، ودعا فيها الوزير للتدخل لانصافه في ظلم مورس ضده حسب تصريحه بغلق محله التجاري ومصدر رزقه دون وجه حق.

حيث أفادت الوزارة أنه وبعد ان إطلع الوزير على شكوى المواطن، قرر إرسال لجنة تحقيق مستعجلة يوم الأحد 20 سبتمبر 2020، يرأسها المفتش العام للوزارة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إتخاذ أقصى العقوبات القانونية بالتنسيق مع والي الولاية إذا ثبتت صحة هذه الشكوى.