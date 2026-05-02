بعد تداول فيديو مثير للجدل “يوم العلم”.. توقيف مديرة متوسطة بعين تموشنت

أصدرت مديرية التربية لولاية عين تموشنت بيانا هاما بخصوص تداول فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع اتخاد الإجراءات الإدارية اللازمة.

وجاء في بيان أنه على إثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق الحفل الذي نظم يوم الخميس 30 أفريل 2026 على مستوى متوسطة بوسعيد عائشة بعين تموشنت، بمناسبة إحياء يوم العلم، وما تضمنه من مظاهر وسلوكات لا تنسجم مع الرسالة التربوية للمدرسة الجزائرية ولا مع القيم والأخلاق المؤطرة للحياة المدرسية، وهي ممارسات تبقى معزولة ولا تعكس قيم وأخلاقيات الأسرة التربوية.

وعلى إثر ذلك قامت مديرية التربية لولاية عين تموشنت باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بصفة فورية تنفيذا لتعليمات وزير التربية الوطنية. والتوقيف الفوري لمديرة المتوسطة، وكل من ثبتت مسؤوليته أوتورطه في تنظيم هذا النشاط .

كما تأكد المديرية ذاتها حرصها الدائم على صون حرمة المؤسسات التربوية، والحفاظ على الطابع التربوي والأخلاقي للأنشطة المدرسية. وهذا بما ينسجم مع قيم المجتمع الجزائري وتوجيهات وزارة التربية الوطنية.

وتدعو المديرية كافة أعضاء الجماعة التربوية على مستوى الولاية إلى التحلي بروح المسؤولية، والالتزام الصارم بالضوابط المؤطرة للأنشطة التربوية والثقافية داخل المؤسسات التربوية، بما يضمن الحفاظ على صورة المدرسة الجزائرية ورسالتها النبيلة.