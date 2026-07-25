بعد تداول فيديو يوثق الجريمة.. شرطة وادي الفضة توقف سارق مسكن 

تمكنت مصالح أمن دائرة وادي الفضة التابعة لأمن ولاية الشلف، في ظرف قياسي لم يتجاوز 24 ساعة، من توقيف مشتبه فيه في قضية سرقة مسكن.

وجاء ذلك، عقب تلقي شكوى من الضحية وتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تفاصيل الجريمة.

وحسب بيان مصالح الأمن، فقد باشرت الضبطية القضائية، فور رصد الفيديو وتلقي الشكوى، تحرياتها وأبحاثها الميدانية تحت إشراف النيابة المختصة. ما مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في وقت وجيز.

وأظهرت التحقيقات أن المشتبه فيه، وهو شخص في العقد الثالث من العمر و من ذوي السوابق العدلية. متورط في سرقة تجهيزات ومعدات منزلية مختلفة من داخل المسكن المستهدف على فترات.

كما كشفت التحريات أنه أقدم على سرقة كاميرات المراقبة التي وثقت فعلته، في محاولة لطمس آثار الجريمة وإخفاء الأدلة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف. لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في حقه.