قناة النهار بعد تداول فيديو يوثق تعريض حياة الركاب للخطر بالدويرة.. الدرك الوطني يوقف المتهمين بقلم النهار أونلاين نشر في 01 فيفري 2023 - 22:50 شارك غرِّد أرسل 79 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/yjHUd اقرأ أيضا مفيدة عداس: أرادو الإيقاع بي في كاميرتين خفيتين وإكتشفت الأمر قناة النهار 26 جانفي بوقرة : درسنا جيدا الفريق المنافس..وللذهاب بعيدا يجب خوض هكذا مباريات قناة النهار 26 جانفي المناصر التونسي "رضا الفيل" حاضر في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا لتشجيع الخضر قناة النهار 21 جانفي مجيد بوقرة: المنتخبات الإفريقية تطورت كثيرا تكتيكيا والمنتخب الليبي قوي جدا قناة النهار 13 جانفي زين عامر: كفانا مهازل وفولكلور في المطارات.. المنتخب الوطني المحلي يحتاج للتركيز على المباريات قناة النهار 30 جانفي النهار BREAKFAST رخسيس والطاوي مع الشاف فاطمة قناة النهار 12 جانفي بطريقة هوليوودية .. الدرك يوقف شخصين ويحجز 5670 قرص مهلوس بنقاوس قناة النهار 22 جانفي العاصمة: لتفادي حوادث المرور أثناء التقلبات الجوية.. مصالح الدرك في خرجة تحسيسية قناة النهار 24 جانفي الدرك الوطني يقوم بتوقيف شخصين بتهمة تعريض حياة المسافرين ومستعملي الطريق للخطر قناة النهار 20 جانفي تبسة: عائلة بأولاد حمزة تستعمل بقايا أشجار الصنوبر لمجابهة قساوة الشتاء قناة النهار 27 جانفي