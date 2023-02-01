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قناة النهار

بعد تداول فيديو يوثق تعريض حياة الركاب للخطر بالدويرة.. الدرك الوطني يوقف المتهمين

بقلم النهار أونلاين
بعد تداول فيديو يوثق تعريض حياة الركاب للخطر بالدويرة.. الدرك الوطني يوقف المتهمين
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