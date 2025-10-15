بعد تداول فيديو.. 10 سنوات حبسا لمسبوق اعتدى على قاصر بعد اعتراضه المارة بأولاد فايت

سلطت محكمة الشراقة بالعاصمة، اليوم الأربعاء، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، مع الأمر بإيداع الحبس في الجلسة، في حق متهم موقوف، ظهر في متقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو متلبس بقطع الطريق العام وتحطيم سيارات مواطنين على مستوى محور الدوران بالإقامة الجامعية للبنات 02 بلاطو بلدية أولاد فايت.

وجاء منطوق الحكم بعد مثول المتهم المدعو “خ.عادل”، من ذوي السوابق العدلية، للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري. لمتابعته بجنح تحطيم ملك الدولة، الضرب والجرح العمدي على قاصر لم يكمل 16 سنة. حيازة سلاح من الصنف السادس دون سبب شرعي. التحطيم العمدي لملك الغير ومخالفة الإخلال بالنظام العام. وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المواد: 269، 290 مكرر، 407، 407 مكرر و442 مكرر فقرة 2 من قانون العقوبات. والمادة 39 من الأمر رقم 06/97 المتعلق بالعتاد الحربي، الأسلحة والذخيرة.

وكشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة، في بيان صحفي، أنها أمرت بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع. ليتم توقيف المعني وتقديمه أمام الجهات القضائيّة.

وأردفت الجهة القضائية ذاتها أنه، عملاً بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام أنه على إثر إخطارها من طرف الضبطية القضائية المختصة بخصوص تداول مقاطع فيديو عدة على مختلف مواقع التواص، بتاريخ 2025/10/15 تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية، التي أمرت بعد استجوابه و إحالته أمام قسم الجنح، بموجب إجراءات المثول الفوري، ليصدر الحكم السالف الذكر أعلاه في حقه.