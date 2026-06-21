بعد تداول فيديو ..توقيف سارق المحلات التجارية ببئر خادم بالتهديد وإيداعه الحبس

أمرت محكمة الجنح ببئر مراد رايس، اليوم الأحد، بإيداع المتهم الموقوف المدعو “س.سهيل” رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، لضلوعه في جريمة السطو على المحلات التجارية باستعمال سلاح ظاهر تحت طائلة التهديد.

وتمت متابعة المتهم في ملف جزائي بجنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض وجنحة التهديد بالقتل طبقاً للمواد 350 مكرر و54 مكرر3 ، 266 ، 284 و 285 من قانون العقوبات.

وذكرت نيابة المحكمة ذاتها أن اجراءات تقديم المتهم “س.سهيل” تمت بعد مثول المتهم للمحاكمة لتؤجَّل القضية لجلسة 28 جوان الجاري.

وأضاف المصدر ذاته أنه عملاً بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن ملابسات القضية انطلقت وفقا لشكوى أمام مصالح الدرك الوطني ببئر خادم تقدم بها مجموعة من أصحاب المحلات الواقعة بهذه البلدية بخصوص واقعة تعرضهم لسرقة مداخيلهم اليومية على مشهد من مرتادي هذه المحلات. وذلك باستعمال سلاح أبيض كان يحمله الفاعل.

وتمت هذه السرقات في يوم واحد وعلى التوالي، وعليه، تداول مقاطع فيديو لكاميرات المراقبة لهذه المحلات على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها المسمى “سعيداني سهيل” وهو يدخل محلات الضحايا وبحوزته سكين كبير الحجم، مشهراً إياه في وجه هؤلاء الضحايا من أجل سلبهم أموالهم والاعتداء عليهم.

وفور إبلاع نيابة الجمهورية بهذه الوقائع، أمرت بفتح تحقيق مستعجل جدا وتوقيف الفاعل وتقديمه امام الجهة القضائية ذاتها، من طرف رجال الدرك الوطني.

وتم تقديم المتهم “سعيداني سهيل” أمام وكيل الجمهورية بناءً على إجراءات المثول الفوري للمحاكمة. قبل أن يصدر في حقه أمر بالإيداع في الجلسة، إلى حين برمجة محاكمته.