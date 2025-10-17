بعد تداول مقطع فيديو.. الإطاحة بعصابة اعتدت على شخص ببئر توتة

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببئر التوتة في العاصمة، من الإطاحة بعصابة في ظرف قياسي، إثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون على شخص.

وحسب بيان لذات المصالح، تمت العملية، على إثر تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي. يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يقومون بالإعتداء على شخص كان على متن دراجته النارية في أحد أحياء بلدية بئر التوتة.

وتعود وقائع القضية لتعرض شخص للاعتداء والسرقة من طرف 3 أشخاص بعد استدراجه من طرف أحدهم. وقيامه بطلب توصيل عن طريق أحد التطبيقيات التوصيل. من أجل نقله للأحد أحياء بلدية بئر التوتة.

ليتم على إثرها تنشيط عنصر الإستعلامات وتكثيف التحريات وإستغلال مقطع الفيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق عملية الاعتداء.

وتم التعرف على هوية المشتبه فيهم ليتم وضع خطة أمنية محكمة وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم في ظرف وجيز.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.