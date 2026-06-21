بعد تداول مقطع فيديو.. إيداع سارق المحلات التجارية بالتهديد حبس الحراش

أمرت محكمة بئر مراد رايس اليوم الأحد بإيداع سارق المحلات التجارية بالعاصمة المتهم الموقوف المدعو (س.سهيل) رهن الحبس الاحتياطي مع تأجيل محاكمته في جلسة 28 جوان الجاري.

وتم تقديم المتهم أمام الجهة القضائية ذاتها بعد عملية توقيفه من طرف المصالح الأمنية. على إثر رصد مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع المنصرم. يظهر فيه المتهم يرتدي قميص أصفر اللون وهو يقتحم محل ببلدية بئر خادم. يحمل بيده سلاح أبيض “سيف” من الحجم الكبير بغرض السطو على صاحب المحل تحت طائلة التهديد.

وأثار مقطع الفيديو محل الجريمة استياء وغضب الرأي العام، خاصة وأن الجريمة نفذها المتهم في وضح النهار وأمام أعين المارة.

في انتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمة المتهم خلال الجلسة المبرمجة الأسبوع المقبل.