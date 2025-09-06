بعد تداول مقطع فيديو.. توقيف المعتدي على امرأة بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القـضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد، من توقيف شخص متورط في قضية الاعتداء على امرأة بالعاصمة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، انطلقت أطوار القضية بعد تلقي ذات المصالح لبلاغات عبر الخط الأخضـر 1548. مفادها وجود اعتداء على امرأة من طرف شخص على مستوى شارع أول ماي بالعاصمة.

بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو يوثّق الحادثة من طرف المصالح المختصة.

لتنتقل عناصر الفرقة على جناح السرعة إلى عين المكان، أين تم توقيف الشخص المشتبه فيه في عملية الاعتداء.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد وفقا لملف إجراءات جزائية.