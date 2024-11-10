بعد تداول مقطع فيديو له..توقيف سارق امرأة في وهران

تمكنت، شرطة ولاية وهران، من توقيف شخص متورط في عملية سرقة امرأة في محطة النقل ببلدية حاسي بونيف.

وحسب بيان شرطة وهران، فإن عملية توقيف السارق جاءت على إثر مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. حيث يظهر فيه محاولة السرقة بالعنف تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض على إحدى النساء بمحطة النقل ببلدية حاسي بونيف.

وحسب البيان ذاته، فإن التوقيف المعني البالغ من العمر 30 سنة جرى، بتاريخ 9 نوفمبر 2024. أما الضحية فتبلغ من العمر 35 سنة.

وتم تقديم السالف الذكر بتاريخ اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل.