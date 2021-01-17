بعد تدخل من وسيط الجمهورية.. إعادة إدماج 9 إطارات سامية بمؤسسة ALGERAC

قامت وزارة الصناعة بإعادة إدماج 9 إطارات سامية بمؤسسة “ألجي راك” في مناصبهم الأصلية بعد أن تم فصلهم جماعيا بشكل تعسفي.

وحسب بيان لهيئة وسيطالجمهورية فإن وزير الدولة وسطي الجمهورية تلقى بارتياح كبير عملية إعادة إدماج الإطارات في مناصبهم بعدما فصلوا بشكل تعسفي.

وحسب ذات البيان فإن القرار جاء بعد تدخل من وزير الصناعة فرحات أيت علي.

وزير الدولة وسيط الجمهورية كريم يونس رحب بالدور الإيجابي لوزير الصناعة من خلال رد الاعتبار لهذه الإطارات التي هنئها باسترجاع حقوقها حسبما أشار إليه ذات البيان