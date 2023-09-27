بعد تدخل والي البليدة.. عودة تلاميذ العفرون إلى الدراسة

فصل اوشان ابراهيم والي البليدة بعد اجتماعه بكل ديس عامر رئيس بلدية العفرون ومدير التربية لولاية البليدة في قرار تحويل أكثر 300 تلميذ يدرسون بمتوسطة لزهر بالعفرون إلى متوسطة الجديدة ببلدية وادي جر.

وسبق لقناة النهار نقل تذمر أولياء التلاميذ من هذا القرار على اعتبار أنه جاء دون إبلاغهم. وتحويلهم لدراسة إلى بلدية أخرى.

ومن جهته رئيس بلدية العفرون في اتصال هاتفي لنه‍ار، أكد أنه تم العدول عن قرار تحويل الاجباري لتلاميذ. إلى متوسطة وداي جر بعد الاجتماع الأخير وترك المسألة اختيارية. حيث عاد التلاميذ إلى دراسة في ظروف عادية.

كما كشف رئيس البلدية، أنه سيتم العمل على اقتراح متوسطة مستقبلا بحي بني جماعة الذي به ما يفوق 350 تلميذا بالمتوسطة، وهو ما يخفف من تنقل التلاميذ رغم توفير البلدية لحافلة النقل المدرسي.