بعد تدشينه من قبل وزيرة الثقافة.. افتتاح المسرح الجهوي للأغواط بأول عرض

وحسب بيان للوزارة، قدم مجموعة من الشباب المنضوين بجمعية “درب الأصيل” المحلية، عرضا مسرحيا.

وكان العرض، مستوحى من تضحيات شهداء ومجاهدي ثورة أول نوفمبر المجيدة.

ولخص العرض ملاحم المقاومة الجزائرية وتكافل أبناء البلد الواحد في سبيل إعلاء راية الوطن.

يذكر أن ولاية الأغواط استفادت من مسرح جهوي كان مطلبا منذ سنوات.

وجاء ذلك، بعد الحركية المسرحية الكبيرة التي شهدتها الولاية، واكتشاف عديد المواهب الفذة بالمنطقة.