بعد تدهور حالته الصحية.. الإعلامي سليمان بخليلي يطلب الدعاء بالشفاء من جمهوره

يتواجد الإعلامي سليمان بخليلي بالمستشفى منذ أيام بعد إصابته بفيروس كورونا. وهو يطلب حاليا الدعاء بالشفاء العاجل من الله عز وجل وجمهوره بعدما تأزمت حالته الصحية.

وحسب المقربون من صاحب برنامج “خاتم سليمان”، فإن حالة بخليلي معقدة بعض الشيء و لم يستجب للعلاج بصفة سريعة. حيث طالب بخليلي من جمهوره العريض والشعب الجزائري الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب بخليلي على صفحته الرسمية على الفايس بوك:” في هذه الليلة المباركة وأنا بالمستشفى أتابع علاجا قاسيا جدا لايعلمه إلا الله. أسألكم أيها الأحبة أن لا تبخلوا علي بدعاء المولى جل وعلا بتعجيل الشفاء. في عشائكم وفجركم، وجمعتكم ، في منابركم ومواقعكم.

و تابع:”وسيظل وقوفكم معي بإذن الله تعالى مسجلا في حياتي بأحرف العرفان بالجميل. بارك الله فيكم.”