بعد تدهور صحتها بسبب خطأ طبي.. فيفي عبده تطلب الدعاء من جمهورها

ظهرت الفنانة المصرية فيفي عبده في حالة صحية صعبة، بعد فترة من غيابها والتزامها المنزل دون أي ظهور إعلامي.

ونشرت فيفي عبدو فيديو عبر حسابها على الإنستغرام تطلب فيه من جمهورها الدعاء بالشفاء، لأنها مريضة.

ونشرت فيفي على صفحتها الرسمية على انستغرام قائلة: “يا مساء الفل من مصر أم الدنيا وحشتوني أوي بحبكم أوي”.

و جاء في الفيديو: ” أكيد أنا وحشاكم عشان أنا عيانة.. إن شاء الله هبقى كويسة واطلعلكم قريب.. ادعولي وبحبكم أوي”.

ولقي الفيديو ردود فعل متضامنة معها، من الجمهور والفنانين، ودعا البعض لها بالشفاء والعودة مجدداً لعملها.

وكشفت فيفي عن طبيعة مرضها، وقالت إن السبب في وعكتها الصحية هو حقنها ببعض الفيتامينات.

ولكن الطعن بشكل جاء خاطئ، حيث لمست الحقنة أحد الأعصاب.

و اشارت الفنانة المصرية المحبوبة إلى أنها تتلقى العلاج من أجل استرجاع الإحساس للعصب المتضرر.

ولفتت النجمة المصرية إلى أنها تتلقى علاجاً خاصاً بالأعصاب في الفترة الحالية، وطمأنت الجمهور وأكدت أنها بخير.