بعد تدهور صحته..بيلي الى العناية المركزة على جناح السرعة

تحدثت كيلي ناسيمنتو، نجلة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، البالغ 80 عاما، عن آخر تطورات حالته الصحية، عشية إعادة إدخاله مجددا إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى ساو باولو.

وقالت كيلي أن حالة والدها “استقرت وإن سيناريو الشفاء المعتاد لرجل في سنه بعد هذه العملية هو في بعض الأحيان خطوتان إلى الأمام وخطوة إلى الوراء. بالأمس كان متعبا وتراجعت صحته قليلا، اليوم تقدمت خطوتين إلى الأمام”.

فيما حرص أسطورة الكرة البرازيلية، قبل ذلك، على طمأنة جمهوره في جميع أنحاء العالم على حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة خلال الفترة الأخيرة اضطر على إثرها إلى إجراء عملية جراحية من أجل إزالة ورم فى القولون، ومن ثم بدأ يتعافى، ليعود من جديد للعناية المركزة أمس الجمعة بعد تدهور حالة الاستشفاء.

ونشر بيليه صورة له بقميص المنتخب البرازيلي عبر حسابه الشخصي على “انستغرام”، وعلق عليها: “أصدقائي، ما زلت أتعافى جيدا، لقد تلقيت اليوم زيارات من أفراد أسرتي وما زلت أواصل عملية الشفاء كل يوم، أشكركم على كل الحب الذى يصل إلى بشكل مستمر منكم”.

ودخل الأسطورة إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو ، المعروف باسم بيليه، مستشفى ألبرت آينشتاين يوم 31 أوت الماضي، وخضع لجراحة السبت الماضي، لإزالة ورم في القولون.

وغادر بيليه غرفة العناية المركز الثلاثاء الماضي، قبل أن يعود لها مجددا يوم أمس الجمعة.

ويعد بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وأحرز خلال مسيرته الكروية 1281 هدفا في 1363 مباراة، منها 77 هدفا في 92 مباراة بقميص منتخب “السيلساو” البرازيلي، واختارته اللجنة الأولمبية الدولية في عام 1999 بصفته أحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام نال لقب أفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.