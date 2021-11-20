بعد تراجع مستوى بونجاح.. بلماضي يتلقى رسائل مشفّرة من قبل هلال سوداني

أبدى مهاجم الخضر الأسبق هلال العربي سوداني سعادته لما يقدمه المنتخب الوطني في تصفيات المونديال. وحسم التأهل إلى الكان.

وفي حوار له اليوم لموقع “سعودي 360″ قال سوداني ” قبل كل شيء أنا سعيد في السعودية، وأؤكد أن البطولة السعودية الأقوى عربيا”.

وأضاف “كل شيء متوفر والفرق تدفع رواتب اللاعبين في وقتها المحدد”.

كما أكّد إبن الشلف إستعداده للعودة للمنتخب بشرط “لدينا مدرب كبير جدا في المنتخب بلماضي. يعرف جيدا إمكانيات وشخصيتي، وإن كان منتأكد أني سأقدم الإضافة فحتما سيتصل بي”.

وفي الأخير رشّح سوداني المنتخب للتأهل حيث قال “المنتخب قادر على التأهل إلى المونديال. وقادرين على الإحتفاظ بالتاج الإفريقي، التأهل إلى المونديال صعب ولكننا نملك لاعبين ممتازين ومحترفين وقادرين على فعلها”.

يذكر، أن هجوم المنتخب يعني من الهجوم بعد تراجع متسوى بغداد بونجاح الذي تلقى انتقادات كبيرة بعد لقاء بوركينافاسو، وهو الأمر الذي قد يدفع “الكوتش” بلماضي بالإستعانة بالهداف سوداني.

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حسم الناخب الوطني جمال بلماضي قراره بشأن موضوع احتضان ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مباراة الإياب من الدور الفاصل.

وسيلعب المنتخب الوطني المواجهة في شهر مارس المقبل،بعد تنشيط لقاء الذهاب في ملعب المنافس حسب “الفيفا”.

كما ستكشف قرعة 18 ديسمبر المقبل عن هوية منافس الخضر.

إلى جانب ذلك، أكّد المكلّف بالإعلام لدى “الفاف” صالح عبود أن بلماضي قرّر إستقبال المنافس في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مجدّدا، بعدما أعجب بأرضية ميدانه في لقاء بوركينافاوس رغم التغيرات المناخية الكبيرة.

كما أشار بلماضي إلى أنّه سيقرّر في شأن تغيير الملعب المحتضن للقاءات الخضر مستقبلا بعد حسم التأهل إلى المونديال. وفي ذلك الشأن قال عبود أنّ “الكوتش” أكّد إمكانية التحوّل للعب بملعب 5 جويلية الأولمبي أو ملعب وهران الجديد.

يذكر، أن عدد من المنتقدين وجّهوا إتهامات للمسؤولين على تشاكر بعدما تأثر الملعب مجدّدا بالأمطار الغزيرة التي عرقلت أداء محرز وزملائه.

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