بعد تركيبها لرموش اصطناعية… مضاعفات بعين زبونة تجر صاحبة محل تجميل للعدالة

تابعت محكمة الشراقة اليوم الإثنين صاحبة محل تجميل و حلاقة بتهمة تعريض السلامة الجسدية. وحياة الغير للخطر. وذلك على خلفية شكوى قيدتها ضدها إحدى زبوناتها تتهمها بالتسبب لها في مضاعفات خطيرة على مستوى العين. بعد عملية لتكريب الرموش الاصطناعية التي خضعت لها بمحلها.

وقيدت الضحية شكواها أمام مصالح الأمن تفيد أنها خضعت لعملية تركيب لرموش الصناعية. بمحل تجميل و حلاقة غرب العاصمة،. غير انها أصيبت بمضاعفات خطيرة صاحب ذلك أدى لاحمرار حاد في عينها اليسرى. ورجحت في استخدام مواد منتهية الصلاحية أدى لتلك المضاعفات وتحصلت على شهادة طبية تثبت العجز لمدة 5 أيام.

كما وجهت أصابع الاتهام لصاحبة المحل، هاته الأخيرة التي حضرت جلسة المحاكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها و القاضي بادانتها بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية. عن تهمة تعريض السلامة الجسدية وحياة الغير للخطر .

في حين، أشارت في فحوى تصريحاتها أنها لم تستطع التعرف على الضحية المزعومة التي غابت عن المحاكمة اليوم. وأكدت أن العديد من الزبونات خضعن لعملية تركيب الرموش الاصطناعية في تلك الفترة. وأنها لم تتلقى ولا شكوى من أي واحدة منهن.

كما أشارت أنه من غير المعقول أن تستعمل مواد منتهية الصلاحية في عملية تركيب الرموش على العين. بحكم ان العين عضو جد حساس بجسم الانسان. وأشار دفاعها أن موكلته لا تستطيع أن تغامر بسمعة محلها ومستقبلها المهني باستعمال مواد غير صالحة. وأكد أن الضحية أصيبت باحمام في العين الأسرى فقط. وأن ذلك يشير لتعرضها لحساسية فقط، ولا يمكن أن تكون المواد منتهية الصلاحية. وطالب بافادة موكلته بالبراءة.

وكيل الجمهورية من جهته التمس توقيع عقوبة عام خبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية.

