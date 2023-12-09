بعد ترويج فيديوهات مغلوطة .. هذه حقيقة الرحلة البحرية مارسيليا- الجزائر

أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بيانا توضيحيا بخصوص الرحلة البحرية مارسيليا- الجزائر.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك أن رحلة مرسيليا_ الجزائر بتاريخ 09 ديسمبر قد جرت في ظروف جد عادية. وهذا عكس ما تم الترويج له عبر بعض الفيديوهات المغلوطة.

كما حملت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المسؤلية كاملة لأصحاب هذه الفيديوهات البعيدة عن الواقع.

واكدت المؤسسة ان سفينة “باجي مختار 3” أقلت ما مقداره 618 سيارة وهو ما يفوق القدرة الإستيعابية لمرآب السفينة. وأرفقت المؤسسة منشورها بالصور

وتذكر المؤسسة زبائنها أن أي تعديل يدوي على تذاكر السفر غير مقبول من طرف السلطات الأمنية المينائية الفرنسية. وهو الأمر الذي يستوجب مزيدا من الدقة أثناء عملية الحجز والتركيز أثناء ملئ البيانات، على المنصة الجديدة التي أطلقتها الشركة.

https://www.facebook.com/algerieferries/posts/336687938997773?ref=embed_post