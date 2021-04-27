بعد تزايد الإصابات بكورونا.. إيتوزا تشدّد على الإلتزام التام بالبروتوكول الصحي بالحافلات

أكدت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري إيتوزا ، على ضرورة العودة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية داخل الحافلات.

وحسب بيان لمؤسسة إيتوزا ، فإن الإجراء جاء بعد التزايد المخيف في عدد الإصابات بفيروس كورونا هذه الأيام.

كما شدد المؤسسة على ضرورة الإلتزام التام بقواعد البروتوكول الصحي لسلامة المواطنين ووقايتهم داخل الحافلات.

وأضاف البيان، أن المؤسسة أكدت على إجبارية إرتداء الكمامة، وإحترام مسافة الأمان.

بالإضافة إلى إستعمال معقم الأيادي، ومد يد العون والإلتزام بتعليمات أعوان “إيتوزا” داخل الحافلة.