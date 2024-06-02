بعد تزوير وثائقها.. الإطاحة بشبكة للتهريب الدولي للمركبات ببرج بوعريريج

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببرج بوعريريج بالتنسيق مع وحدات المجموعة الإقليمية. من تفكيك شبكة إجرامية وطنية مختصة في التهريب الدولي للمركبات، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية “الملفات القاعدية للمركبات”.

وأسفرت العملية عن توقيف 14 شخصا، تتراوح أعمارهم مابين 38 و 65 سنة ينحدرون من مختلف ولايات الوطن.

العملية تمت بناءا على معلومات، مفادها وجود شبكة إجرامية وطنية متخصصة فـي تزوير الملفات القاعدية للمركبات وإعادة بيعها وطرحها فـي السوق الوطنية. بعد تزوير ملفاتها القاعدية واستصدار لـها وثائق إدارية. ليتم تداولها بين أفراد الشبكة الإجرامية فـي عدة ولايات. وهذا بتواطؤ موظفي مكاتب حركة وتنقل السيارات لبلديات مختلفة. ثم تسوق بصفة عادية وتباع في الأسواق الخاصة بالسيارات.

وحسب ذات المصالح، فإنه وبعد تكثيف التحريات وتمديد الإختصاص إلى عدة بلديات عبر التراب الوطني ومداهمة الورشة محل النشاط المشبوه، أسفرت العملية عن حجز 168 ملف قاعدي مزور. 13 ذاكرة خاصة بالسيارات. 12 مركبة ملفاتها القاعدية مزورة منها سيارتان رقمها التسلسلي المضروب على البارد غير أصلي. 05 أجهزة سكانير. 17 محرك لسيارات مهربة من دول أجنبية. مبلغ مالي مقدر بـ 168 مليون سنتيم. هواتف نقالة.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.