بعد تساقط الثلوج..قمة جبل ماونة مقصد العائلات للإستمتاع بالطبيعة الخلابة

وكشفت مصالح الدرك الوطني، أن العديد من الطرقات الرئيسية مغلقة عبر الولايات بسبب الأمطار و التساقط الكثيف للثلوج.

وحسبما أفادت به قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك، فإن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج .

اضافة الى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى تيزي ايكولال بلدية بشلول.

الى جانب الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

بالمقابل فإن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

حذرت نشرية خاصة من تساقط الثلوج بالمرتفعات الشرقية التي يزيد علوها عن 1000م، إلى غاية الساعة 09:00 من صبيحة السبت.

وحسب ذات النشرية، فإن سمك الثلوج المتساقطة سيتراوح بين 15 و 20 سم. بكل من ولايات بجاية، جيجل، سطيف وميلة. قسنطينة، قالمة وسوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة وباتنة.

كما حذرت نشرية خاصة من تساقط الثلوج بالمرتفعات الشرقية التي يزيد علوها عن 1000م، إلى غاية الساعة 09:00 من صبيحة السبت.

وحسب ذات النشرية، فإن سمك الثلوج المتساقطة سيتراوح بين 15 و 20 سم. بكل من ولايات بجاية، جيجل، سطيف وميلة. قسنطينة، قالمة وسوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة وباتنة.