بعد  تسببها في فضيحة عالمية.. دعوات لإخراج هذه الدولة من منطقة الشنغن

كشف عضو البرلمان الأوروبي روبرت بيدرون على قناة TVN، أنه قد يتم استبعاد بولندا من منطقة شنغن بعد فضيحة التأشيرات.

وتم تقديم اقتراح إلى البرلمان الأوروبي لعقد مناقشة عاجلة حول المخالفات في إصدار التأشيرات من قبل البعثات الدبلوماسية البولندية.

وقال البيان: “لقد فزعتنا التقارير التي تفيد بأن قنصليات الحكومة البولندية أصدرت تأشيرات لمواطني دول ثالثة مقابل رشاوى. وهو ما يشكل فضيحة فساد غير مسبوقة على أعلى مستويات الحكومة”.

وطالبوا بإجراء نقاش عاجل في البرلمان الأوروبي بمشاركة للمفوضية الأوروبية. حيث يتعين على الحكومة البولندية أن تجيب على أسئلة جدية لكل الأوروبيين، بما في ذلك مواطنيها.

وأرسل كل من الأعضاء ماريك بيلكا، وليزك ميلر، وفلودزيميرز سيموسزفيتش. رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يطالبون فيها المفوضية باتخاذ إجراء سريع في هذا الشأن.

وكما أفادت إذاعة RMF FM، فإن طلب إجراء مناقشة في البرلمان الأوروبي سوف يحظى بدعم أكبر الفصائل. ومن المقرر أن يتم ذلك في بداية أكتوبر، قبل عدة أيام من الانتخابات في بولندا.

وذكر عضو بالبرلمان الأوروبي أن الولايات الألمانية المجاورة لبولندا “تفكر في فرض ضوابط مؤقتة على الحدود مع بولندا. وهم خائفون ويعرفون أن كاتشينسكي فقد السيطرة على الدولة وجزء من نظام التأشيرات الذي نحن، بولندا هي المسؤولة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه “مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي على الحدود. طالب شولتس بتقديم تفسير للمخالفات المحتملة في إصدار التأشيرات من قبل بولندا.

وأضاف أنه ينبغي أن يكون “كل من يأتي إلى بولندا مسجلاً هناك ويخضع لإجراءات اللجوء هناك. بدلاً من التأشيرات التي تم منحها بطريقة ما مقابل المال، مما يعمق المشكلة”.

وفي الوقت نفسه، ظهرت فضيحة دولية تتعلق ببرلين. دفعت وزارة الخارجية الألمانية مئات الآلاف من اليورو لمنظمة جلبت المهاجرين إلى إيطاليا. حيث تلقت المنظمة ما يقرب من 800 ألف يورو في التمويل.

الاتحاد الأوروبي يريد إجابات من بولندا

وقد رفضت وزارة الخارجية البولندية اتهامات بأن مسؤولين فيها قبلوا رشاوى مقابل الحصول على تأشيرات. لكن الاتحاد الأوروبي غير راضٍ عن التفسيرات القادمة من وارسو.

وأرسلت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية، إيلفا يوهانسون، يوم الأربعاء الماضي، قائمة أسئلة إلى وزارة الخارجية البولندية. ردًا على تقارير تفيد بأن قنصليات البلاد أصدرت مئات الآلاف من التأشيرات في آسيا وإفريقيا مقابل رشاوى.

وعلى الرغم من أن الرد البولندي جاء سريعا، إلا أن المتحدثة باسم يوهانسون قالت إنه “غير كاف”.

ورفض وكيل وزارة الخارجية البولندية باول جابلونسكي في الرسالة جميع التقارير عن الرشاوى. وادعى أن الأمر قد تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه من قبل وسائل الإعلام والمعارضة قبل الانتخابات البرلمانية في أكتوبر.

وكتب جابلونسكي في رسالته التي حصلت عليها DW في عام 2017: “الرواية التي تظهر في بعض وسائل الإعلام. وكذلك في تصريحات ممثلي المعارضة السياسية، لا علاقة لها بالحقيقة وتهدف إلى خلق فوضى إعلامية”.

500 ألف تأشيرة بولندية

وتؤكد وزارة الخارجية البولندية أن التحقيق الذي تجريه وكالة مكافحة الفساد في بولندا منذ جويلية 2022. كشف حتى الآن عن 268 قضية تتعلق برشوة مسؤولين قنصليين.

وقد تم بالفعل إقالة نائب وزير الخارجية، وتم اعتقال سبعة أشخاص لاستجوابهم. وتغطي فترة التحقيق 18 شهرا، بحسب الوزارة، دون تحديد الإطار الزمني الدقيق.

وخلال فترة التحقيق، أصدرت بولندا 500 ألف تأشيرة، على حد قولها. وهو ما يعني أن قضايا الرشوة لم تؤثر إلا على جزء صغير.

من المفترض أن تكون هذه التأشيرات البالغ عددها 500 ألف تأشيرات من النوع D شنغن، وتسمى أيضًا التأشيرات الوطنية.

كما أنها تمنح حاملها الحق فقط في الدخول والعمل في بولندا على مدى فترة زمنية أطول.

كما أنهلا يُسمح بالسفر إلى دول أخرى في منطقة شنغن دون إجراء فحوصات على الحدود الداخلية.

وتم إصدار 80 بالمائة من هذه التأشيرات لأشخاص من أوكرانيا أو بيلاروسيا.

“أسئلة محددة للغاية”

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر لـ DW إن المعلومات التي قدمتها بولندا ليست شاملة.

وقال هيبر: “ما زلنا بحاجة إلى الرد على جميع الأسئلة بحلول الثالث من أكتوبر. كما طرحت المفوضة في البداية”. القنصليات المعنية. نحن بحاجة إلى الوضوح بشأن الوضع”.

تصدر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي ملايين التأشيرات كل عام.

أعلنت وزارة الخارجية البولندية أنه تم إنهاء جميع العقود المبرمة مع شركات الاستشارات والوساطة في التأشيرات. كما تم إقالة رئيس الدائرة القانونية بوزارة الخارجية.

ذكرت صحيفة رزيكزبوسبوليتا البولندية يوم الجمعة أن البلاد أصدرت ما يصل إلى مليوني تأشيرة عمل وطنية منذ عام 2020. وفقا لهيئة الإحصاء في الاتحاد الأوروبي.

وتلعب التقارير دوراً رئيسياً في الحملة الانتخابية بين حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ الحاكم .وحزب المنصة المدنية المعارض من يمين الوسط. بقيادة رئيس الوزراء السابق دونالد تاسك.

ويتهم المنتدى المدني الحكومة بالنفاق ضد الهجرة أثناء إصدار تأشيرات مقابل رشاوى.