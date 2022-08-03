بعد تسببه في هدفين أمام مصر.. ملالة يوجه رسالة مؤثرة للجزائريين

وجه حارس المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة، أسامة ملالة، رسالة اعتذار للجزائريين سهرة اليوم الأربعاء.

وذلك بعد تسببه في خسارة الخضر أمام مصر في نصف نهائي منافسة كأس العرب للشباب 2022 المُقامة بمدينة أبها السعودية.

حيث نشر ملالة صورة له من اللقاء الذي عرف إقصاء الخضر بثلاثية لهدف وحيد على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

كما كتب ملالة الذي تسبب في هدفين من أصل ثلاثة:”كنت أريد أن أشارككم بعد هذه المباراة صور فرحة الفوز لكن قدر الله ما شاء فعل و هي الأن ليلة حزن و أريدها أن تمضي بسرعة لأنني حقا أتألم”.

قبل أن يختم:”نعم أنا الوحيد و الأول و الأخير الذي يتحمل مسؤولية الإقصاء المر.. أعتذر من الجميع”.