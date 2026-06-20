بعد تسجيلها انزلاقات خلال تحليل مباراة الفريق الوطني.. سلطة الضبط تصدر بيانا هاما

سجلت سلطة ضبط السمعي البصري، إثر متابعتها لبعض الحصص والبلاتوهات الرياضية التي تبثها القنوات السمعية البصرية والتي تناولت مقابلة المنتخب الوطني أمام نظيره الأرجنتيني ضمن منافسات كأس العالم 2026، خروج بعض التدخلات والتعليقات عن إطار التحليل الرياضي الموضوعي، وانزلاقها نحو الشخصنة وإطلاق أحكام تتسم بالتخوين والتجريح، بما لا ينسجم مع أخلاقيات الممارسة الإعلامية الرياضية.

وأكدت السلطة، عبر بيان لها، أن معالجة مثل هذه القضايا ينبغي أن تتم في إطار مهني متزن، قائم على التحليل الرصين واحترام الأشخاص والمؤسسات، بعيدًا عن الخطابات الانفعالية أو الاتهامات غير المؤسسة.

وذكرت السلطة بأن الإعلام الرياضي يضطلع بدور مهم في ترسيخ قيم الروح الرياضية وتعزيز الالتفاف حول المنتخبات الوطنية. خاصة في الفترات التي تتطلب دعمًا معنويًا ومساندة إيجابية تمكّن الرياضيين من مواصلة المنافسة في أفضل الظروف النفسية والمعنوية، بدل الإسهام في خلق أجواء من التوتر أو التشكيك أو الإحباط.

وعليه، دعت سلطة ضبط السمعي البصري، جميع القنوات السمعية البصرية إلى الالتزام بقواعد المهنية والمسؤولية. واحترام الضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة للعمل السمعي البصري.

كما أكدت أنها ستواصل متابعة المضامين الإعلامية ذات الصلة، وستتخذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة في حال تسجيل تكرار مثل هذه التجاوزات. بما يضمن احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،. ويحافظ على إعلام رياضي مسؤول يواكب تطلعات الجمهور ويخدم المصلحة الوطنية.