بعد تسجيله ثنائية أمام يونايتد.. محرز يُعلق !
بقلم عبد النور حواز
علق النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي رياض محرز على توقيعه ثنائية أمام مانشستر يونايتد.
صاحب الرجل اليسرى السحرية نشر 4 صور له من المواجهة التي جرت بملعب الاتحاد لحساب الجولة 28 من الدوري الانجليزي.
كما أرفق محرز الصور التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعبارة.
“تحليق في الداربي.. مباراة رائعة من الفريق كله اليوم.. فوز مهم !!”.
Flying over the derby 💙 Great game from all the team today, important win !! pic.twitter.com/LbjyXBz9Nd
— Riyad Mahrez (@Mahrez22) March 6, 2022
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